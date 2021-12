Stolperstein opnieuw gelegd: ‘Heel pijnlijk dat de steen weg was, schandalig’

Eerste steenlegging in september van de Stolperstein bij het huis van Hartog de Rooij. Beeld Privé

“Het was heel pijnlijk dat de steen weg was. Schandalig. We zijn superblij dat er nu een nieuwe steen is gelegd,” zegt kleindochter Karla de Rooij (72).

De Rooij, een Joodse venter van groenten, woonde in de Tweede Wereldoorlog in de Gorontalostraat in de Indische Buurt. De weduwnaar en vader van twee kinderen kreeg een oproep om zich te melden en werd op 64-jarige leeftijd in 1942 in Auschwitz vermoord. Ook zijn dochter is in de oorlog omgebracht. Zijn zoon Abraham was gemengd gehuwd en overleefde de oorlog.

Een erg lieve man

“Mijn twee broers en ik weten heel weinig van onze opa. We hebben alleen drie foto’s van hem. Mijn vader sprak ook niet over hem. Dat was voor hem te moeilijk. We weten alleen via mijn moeders familie dat mijn opa een erg lieve man was. Helaas hebben we hem nooit leren kennen,” zegt Karla de Rooij.

De kleinkinderen van De Rooij (1878-1942) wisten niet dat er in september van dit jaar een struikelsteen – een klein vierkant messing-steentje in een stoep ter nagedachtenis aan door de nazi’s vermoorde personen – voor hun grootvader werd gelegd. Deze struikelsteen met zijn naam erop voor zijn woning werd geplaatst in het kader van het project Stolpersteine Indische Buurt, die voor 20 van de meer dan 550 door de nazi’s vermoorde Joodse inwoners uit deze buurt een struikelsteen wil leggen.

Namenmonument

Karla de Rooij die met haar broers Harry (82) en Tonnie (77) bij de steenlegging aanwezig was, kwam er pas achter na een artikel in Het Parool over de verdwenen struikelsteen. “Ik was naar de steen van mijn opa van het Namenmonument gegaan en stuurde daarvan een foto naar een vriendin. Zij wees me toen op het artikel in de krant. Wat fantastisch dat mensen die mijn opa niet eens kenden, dit voor hem hebben gedaan.”

Waar de eerste Stolperstein is gebleven, is Alexander Stukenberg van de stichting Stolpersteine in Amsterdam nog steeds niet bekend. Als de steen is gestolen, is dat de eerste keer in Amsterdam, aldus Stukenberg.