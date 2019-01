Stoffelijk overschot in koffer van 20-36 jarige vrouw

Behalve extra informatie werd in de uitzending ook een reconstructiebeeld getoond van de rok die de vrouw droeg. Die was zwart (maat 38) van het merk '&other stories'. Daarboven droeg ze een zwart, doorschijnend topje (maat S) van het merk Expresso.



Samsonite

De lichaamsdelen waren gestopt in een donkere, middelgrote Samsonite-koffer op wieltjes. Het betreft het model S'cure Spinner.



De koffer lag er al zeker sinds 11 januari, aangezien de politie er toen al een melding over kreeg. Agenten konden de koffer toen echter niet vinden en het lukte niet meer om in contact te komen met de melder. Een week later benaderde die persoon opnieuw de politie.



