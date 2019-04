Stoffelijk overschot in koffer ook van kapster Miranda Zitman

Zitman runde een kwart eeuw een kapsalon in hartje Jordaan. De politie startte in januari een onderzoek naar de vermissing van de kapster en trof dinsdagochtend een stoffelijk overschot aan in de woning en tuin van Zitman in Soest.



Vrijdag werd duidelijk dat de menselijke resten die in de woning zijn gevonden, overeenkomen met de romp die begin januari langs de Zuider IJdijk is gevonden. De 52-jarige Miranda werd sinds 28 december vermist.



De partner van Zitman, een 56 man uit Soest, is aangehouden. Hij wordt vrijdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van moord en doodslag, en van het wegmaken van het stoffelijk overschot van de vrouw.