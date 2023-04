Stoffelijk overschot gevonden in onderzoek vermiste man (38), vermoedelijk misdrijf

Beeld Joris van Gennip

De 38-jarige man uit Amsterdam-Oost was sinds 11 april vermist. Inmiddels heeft de politie de vermissing van de man opgeheven.

Ook is er een verdachte aangehouden. De verdachte zit in beperkingen en mag geen contact hebben met andere mensen dan zijn advocaat. De politie kan om die reden ook geen verdere informatie geven over het onderzoek of de identiteit van de verdachte.

Wel roept de politie iedereen die verdere informatie heeft over de vermissing zich te melden. Zij zijn vooral op zoek naar de auto van de vermiste man, een grijze Toyota Yaris met het kenteken 06-GSZ-6.

