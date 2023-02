Stoepsterrenkunde op de Nieuwmarkt: ‘We willen Amsterdammers laten meegenieten van de sterrenhemel’

Beeld Devarshi Choudhury

Om meer mensen te enthousiasmeren voor de sterrenkunde, vinden dit weekend de Landelijke Sterrenkijkdagen plaats. Zaterdagavond was het helder genoeg, en dus kon de sterrenhemel ontdekt worden.

Ook in Amsterdam vond de zogenoemde ‘stoepsterrenkunde’ plaats, georganiseerd door het Anton Pannekoek Institute (API); het Sterrenkundig Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Outreach-coördinator Esther Hanko (41) was er ook bij.

Van de maan tot Mars en Sirius

“‘Wauw’, ‘Cool’, en ‘Je kunt het echt goed zien’, heb ik zaterdag tientallen keren gehoord,” vertelt Hanko. “Van jong tot oud, mensen gingen helemaal uit hun dak. Het is toch niet iets wat je dagelijks ziet.”

“Mensen waren vooral verbaasd dat je de maan, planeten en sterren, zoals Mars, Jupiter en Sirius, door middel van de telescoop goed zien,” zegt Hanko. “Ook ondanks de lichtvervuilde binnenstad.”

Daarnaast was er een zogenaamde schaduwovergang op Jupiter. “Eén van de manen van Jupiter stond vanaf ons gezien tussen de zon en Jupiter waardoor je een klein zwart stipje zag op het oppervlak. Op dat moment is daar dan een zonsverduistering gaande. Deze gebeuren redelijk regelmatig, maar het is toch altijd extra leuk om te zien.”

Bewustwording creëren voor de astronomie

Mensen in aanraking laten komen met de astronomie, dat vindt het Anton Pannekoek Institute belangrijk. We zouden wel wat meer bewustwording willen creëren binnen de astronomie, legt Hanko uit. “We willen laten zien hoe gaaf onze wetenschap eigenlijk is. En laten zien dat astronomen niet alleen maar binnen zitten. Dit soort avonden zijn goed om zoveel mogelijk Amsterdammers te laten meegenieten van de sterrenhemel.”

Gelukkig waren veel mensen geïnteresseerd, vertelt Hanko. “Iemand zei zelfs dat hij misschien toch de verkeerde studiekeuze heeft gemaakt. Dat is wel heel grappig om te horen.”

En de eerstvolgende stoepsterrenkunde? Dat is nog niet te zeggen. Volgens Hanko het liefst rondom het eerste kwartier van de maan, want dan is de maan goed zichtbaar. “Maar het is lastig om zo’n avond aan te kondigen, omdat je heel afhankelijk bent van het weer. Dus dat betekent vooral op het laatste moment de weersites in de gaten te houden.”