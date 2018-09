Stints vervangen door taxibusjes: 'Honderden ritjes per dag'

Als de taxibusjes blijven, dan zullen we dat doorberekenen in het tarief De brancheorganisatie

Partou heeft daarom met de scholen afgesproken dat kinderen soms wat langer op school blijven, totdat er weer voldoende bussen beschikbaar zijn.



Om hoeveel ritten het dagelijks gaat, is moeilijk te zeggen, aldus een woordvoerder. "Het zijn er zeker wel een aantal per vestiging, dus honderden per dag. We brengen kinderen naar de voorschool, of halen ze op van buitenschoolse opvang. We gingen met de stints ook naar allerlei activiteiten die we organiseerden. Daarvoor zetten we nu ook taxibussen in."



De organisatie zet voor korte afstanden nu de gewone bakfiets in.



Extra kosten

Ook kinderopvang Impuls heeft de taxibussen ingeschakeld, maar probeert zo veel mogelijk te voet te doen. "Dat is veilig, want we zitten vooral in West en Nieuw-West. Daar is het verkeer wat minder hectisch dan in de binnenstad," zegt een woordvoerder.



De extra kosten die de taxibussen meebrengen, nemen de organisaties voorlopig voor lief. Mocht uit onderzoek blijken dat de stints niet veilig zijn, dan gaan kinderopvangorganisaties de taxibussen permanent inzetten totdat daar weer een alternatief voor is gevonden.



René Loman van brancheorganisatie Kinderopvang waarschuwt wel: "Dan lopen de kosten voor de taxibusjes zo hoog op, dat we die zullen doorberekenen in het tarief."



Onderzoek

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoekt momenteel hoe veilig de stints zijn. De kinderopvangorganisaties wachten dat onderzoek af voordat ze definitief een besluit nemen over het gebruik van de elektrisch aangevoerde bakfietsen.



Afgelopen maandag stelde onafhankelijk onderzoeker Peter Coppes al dat de stints volgens hem niet veilig zijn.