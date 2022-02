Stilteprotest in Osdorp na dodelijke steekpartij: ‘Dit is de zoveelste keer’

Bewoners uit Osdorp protesteren tegen zinloos geweld op de plek waar Casper Verheijen werd neergestoken. Beeld Joris van Gennip

Dertig mensen vormen zaterdagmiddag zwijgend een kring aan de kade van de Sloterplas, waar de snerpende wind vrij spel heeft. Een stilteprotest, op de plek waar op 18 september om iets over vieren de 29-jarige Nijmegenaar Casper Verheijen werd doodgestoken.

Wat zich die dag precies heeft afgespeeld voor de deur van coffeeshop Sensemillia aan Meer en Vaart is nog onduidelijk. Drie minderjarige verdachten werden aangehouden. Momenteel zit alleen nog een 15-jarige jongen uit Uithoorn vast. Of hij verantwoordelijk is voor de fatale messteken, is niet bekend.

Signaal afgeven

Met het protest willen de buurtbewoners een signaal afgeven. “Dit mag niet onopgemerkt voorbijgaan. Het kan toch niet dat er zoiets gebeurt, op klaarlichte dag, en dat iedereen maar doet alsof er niks aan de hand is?,” zegt initiatiefnemer en buurtbewoner Martijn van Leerdam, die tevens dominee is. “Ik denk dat er behoefte is aan een moment van bezinning. Nadat die jongen was doodgeschoten bij de Nieuwe Meer was er een stille tocht in Badhoevedorp waar honderden mensen op af kwamen, net als na de vreselijke steekpartij in De Pijp vorig jaar. De gedachte dat hier iemand wordt vermoord en dat daar nauwelijks iemand bij stilstaat, vind ik onverdraaglijk.”

Die woorden klinken ook bij de mensen die een half uur in stilte een kring vormen. “Ik sta hier als eerbetoon voor die jongen, en voor zijn nabestaanden,” zegt Lia Kroes, die met haar man Willem even verderop aan de Pieter Calandlaan woont. Volgens hen neemt het geweld in de wijk hand over hand toe. De dag na de dodelijke steekpartij aan Meer en Vaart werd even verderop, op het Osdorpplein, een 18-jarige man neergestoken. Geregeld vinden er gewapende overvallen plaats. “Al die kinderen die maar met wapens over straat gaan; in wat voor wereld leven we inmiddels? Ik vind het absurd,” zegt Kroes.

Ruzie ging aan steekpartij vooraf

Familie en vrienden van Verheijen wilden niet aanwezig zijn bij het stilteprotest. De coffeeshop heeft een bloemstuk neergelegd ter nagedachtenis van het slachtoffer. Ook daar weet niemand weet wat er precies is gebeurd. Een ruzie zou aan de steekpartij vooraf zijn gegaan. De drie jongens zouden Verheijen hebben gevraagd om voor hen wiet te kopen. Toen hij dat weigerde, trokken ze een mes.

Marcel en Eduardo Ramos, die al 20 jaar in de buurt wonen, kunnen er nog steeds niet bij. “Een leven van zo’n jonge man dat zomaar, voor niets, ten einde komt. Het minste dat we kunnen doen, is hier ons medeleven tonen. Dat de opkomst zo laag is, tekent de geringe sociale betrokkenheid hier,” zegt Eduardo. De illusie dat het veel uithaalt om een half uur zwijgend in een kring te staan, hebben ze niet. “Dit is nota bene op 100 meter afstand van het politiebureau gebeurd.”

Het protest is in die zin ook een teken van machteloosheid, geeft Pieter Nijhof toe. “Juist met die stilte hopen we een signaal af te geven. Natuurlijk voelen we ons machteloos, maar niets doen is nog erger. Dit is de zoveelste keer dat zoiets vreselijks gebeurt in deze buurt.”

Nijhof zit namens GroenLinks in de stadsdeelcommissie en is bezorgd over de toenemende criminaliteit in Nieuw-West. “Je merkt dat er een verharding gaande is onder de jeugd, het is heel moeilijk om dat te doorbreken. Het is makkelijker om aan een wapen te komen dan aan een stageplek. De criminaliteit heeft geen wachtlijst.”