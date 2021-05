Stille tocht voor doodgestoken Titawanno in De Pijp: ‘De laatste groet’

Beeld Joris van Gennip

De familie van Titawanno loopt voorop in de stoet tegen zinloos geweld, pal achter de Molukse vlag. Een groot deel van de aanwezigen is van Molukse komaf. “Ik kende Roy omdat hij de laatste drie jaar zijn medicatie kwam halen bij de GGD,” zegt een vrouw. “Ik wil de familie ondersteunen. Dit is de laatste groet.”

Titawanno was doodgestoken voor de ijssalon tegenover de Oranjekerk. Op de plek liggen vele bossen bloemen. Nabestaanden steken voorafgaand aan de tocht waxinelichtjes aan in de kerk, waar behalve een grote kaars voor Titanwanno ook nog vier kleinere kaarsen voor de andere slachtoffers branden. Burgemeester Halsema condoleert er de familie van het slachtoffer.

‘Een broertje’

Een van de mensen die met de tocht meeloopt, is Diana de Cock. “Mijn vader groeide met Roy op,” verklaart ze. “Hij beschouwde hem als zijn broertje.”

De Cocks grootouders uit Maarssen vingen Roy, amper een jaar oud, op toen hij niet meer thuis kon wonen bij zijn ouders. Hij woonde er ruim tien jaar, kwam in zijn tienerjaren in tehuizen terecht en uiteindelijk raakte hij zwaar verslaafd op de Amsterdamse Wallen.

“Zo triest wat Roy is overkomen, het ging de laatste jaren juist zo goed met hem,” vertelt De Cock. “Als mijn vader eens wist wat er allemaal gebeurd is, dan draait hij zich om in zijn graf.”

Liefde zal winnen

Max van den Berg staat met een bord: ‘Stop geweld. Rust en vrede voor Roy. RIP Liefde zal winnen.’ “Ik liep hier net nadat Roy was gestoken. Hij lag hier voor de ijssalon. Het was zo schokkend om te zien. Ik denk vanavond aan hem.”

De dochter van Roy onthult voor de ijssalon een tegel met een lieveheersbeestje, een teken van zinloos geweld.

De tocht leidt door een groot deel van de Pijp en houdt stil bij het huis van Roy in de Tolstraat, waar witte en rode rozen aan het balkon hangen. Er wordt getrommeld, gezongen en geklapt. “We houden van je Roy,” roept iemand. Anderen zingen het lied Gandong E. “Dat is het lied van broederschap,” zegt Miekz Purba. “Het wordt gezongen op Molukse begrafenissen en feesten. Het betekent dat we een band hebben in goede en slechte tijden. Daarom zijn er vanavond bij de tocht ook zoveel Molukse mensen. Als er iets met je volk gebeurt, sta je er.”

Stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel krijgt het laatste woord aan het einde van de tocht. “We accepteren dit niet. Roy liep hier toevallig. Hij deed niemand kwaad en werd vermoord. Ik ben trots dat de buurt dit met elkaar draagt.”

Bewoner Maria Garcia zegt dat de buurt erg geschrokken is van de steekpartij. “Het is het gesprek van de dag, in de winkels en op de markt. We voelen ons niet veilig meer. De mensen zijn bang geworden.”

De 29-jarige verdachte zit nog steeds vast in volledige beperking. De vier andere slachtoffers, tussen de 21 en 28 jaar, zijn inmiddels buiten levensgevaar. Drie van hen liggen nog in het ziekenhuis.