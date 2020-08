Stille tocht voor doodgeschoten Seewald: ‘Meer aandacht bij politie voor verward gedrag’

Stille tocht in het Duitse Wetzlar ter nagedachtenis aan de in Amsterdam neergeschoten Samuel Seewald. Beeld Steffen Gross

Veel mensen droegen witte T-shirts met de afbeelding van Seewald. In een speech benadrukte een vriend van de familie dat niet alleen werd stilgestaan bij Seewald, maar ook bij andere slachtoffers van politiegeweld.

“In de toespraak kwam ook de rol van de Amsterdamse politie aan de orde,” zegt Steffen Gross, die als verslaggever van de Wetzlarer Neue Zeitung aanwezig was. “De spreker zei dat hij niet wilde oordelen over de oorzaak van de dodelijke schietpartij, maar dat de video’s op sociale media niet tonen dat het politiegeweld proportioneel is. Er moet volgens de familievriend bij de politie overal ter wereld meer oog komen voor de omgang met mensen met verward gedrag,” aldus Grossen.

Influencer met 170.000 volgers

Ook de gescheiden ouders van Seewald waren bij de stille tocht aanwezig. Ze spraken niet, maar lieten weten dat de grote opkomst veel voor hen betekende. Ze willen de Amsterdamse politie aanklagen.

Seewald woonde bij zijn moeder in het middeleeuwse centrum van Wetzlar, een stadje van ruim 50.000 inwoners in de deelstaat Hessen. Onder de naam Sammy Baker - dat is de achternaam van zijn vader - had hij op Instagram 170.000 volgers. Seewald-Baker deelde onder meer tips over fitness en voeding.

De jonge Duitser vierde in Amsterdam z’n 23ste verjaardag. In korte tijd onderging hij een extreme gedragsverandering, wat volgens crisispsychiaters vaak duidt op drugsgebruik. Seewald werd grotendeels ontkleed aangetroffen in een binnentuin in Nieuw-West. Hij had een mes, dat hij onder meer bij z’n eigen keel hield. Een poging om hem te overmeesteren mislukte, waarna een worsteling ontstond en de politie drie schoten loste.

Stroomstootwapen

Politiechef Frank Paauw zei dat de agenten naar eer en geweten hadden gehandeld. Een stroomstootwapen had het verschil gemaakt tussen leven en dood, aldus Paauw.

Crisispsychiater Elnathan Prinsen plaatste op grond van de beelden op sociale media kanttekeningen bij het politieoptreden, dat hij niet als de-escalerend zag. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) vroeg zich af wat het acute gevaar was dat Seewald vormde. Ook pleitte Prinsen voor een betere samenwerking tussen de politie en zorgmedewerkers bij dit soort verwarde personen.