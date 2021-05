Stille tocht in West voor doodgeschoten Ayla Mintjes: ‘Ik laat me geen angst aanjagen’

Zo’n zestig mensen liepen zondagavond mee met de stille tocht voor de 27-jarige Ayla Mintjes die twee weken geleden werd beschoten in Nieuw-West en later in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleed. Familie, vrienden en buurtgenoten waren gekleed in de kleuren zwart en wit, sommigen droegen kleding met haar foto en naam.

De tocht, georganiseerd door buurtgenoten en vrienden van Ayla, begon bij het oude Haarlemmermeerstation en leidde langs de zonnestudio in de Zeilstraat waar Mintjes werkte. Vervolgens werd er kort stilgehouden bij de Blauwe Moskee waar Mintjes zich twee jaar geleden had bekeerd tot de islam. Bij haar woning in de Maassluisstraat werden roze rozen – de favoriete bloemen van Ayla – gelegd en één zonnebloem, die terugverwijst naar de naam van de zonnestudio, The Sunflower.

Mintjes werd op 16 mei rond 19.30 uur voor haar woning in de auto die zij bestuurde onder vuur genomen met automatische wapens. De daders hadden het vermoedelijk gemunt op haar vriend Anis B., die als bijrijder in de auto zat. Mintjes wist zelf nog naar het ziekenhuis te rijden, maar overleed in de nacht van zondag op maandag aan haar verwondingen.

De Friese styliste Mintjes was bezig met het opzetten van haar eigen bedrijf, gespecialiseerd in de verzorging van wenkbrauwen.

‘Rare dingen in de stad’

“Deze tocht heeft een dubbele boodschap. Het is bedoeld ter nagedachtenis van Ayla, en om aan te geven te dat dit niet de normale gang van zaken is,” zegt een vriendin van Ayla.

“Er gebeuren rare dingen in de stad de laatste tijd. Mensen worden in de Pijp met een mes gestoken, een peuter werd deze maand bij een schietpartij geraakt door een verdwaalde kogel in Zuidoost en nu is Ayla doodgeschoten,” zegt een andere vriendin.

Buurtgenoot Nina de Groot zegt dat het incident de mensen in de wijk diep heeft geraakt. “We zijn erg geschrokken. Midden in een woonwijk zijn mensen beschoten met automatische vuurwapens. Sommige mensen zeiden dat het om het criminele circuit ging, maar Ayla zat zelf niet in dat circuit. Ze was alleen verliefd op Anis.”

Mintjes werd onder vuur genomen en overleed aan haar verwondingen. Beeld Dingena Mol

Onderwereld

De schutters gingen er na de beschieting in een zilvergrijze bestelauto, die later in brand werd gestoken elders in West. De beschieting lijkt een vergelding voor eerder geweld tussen twee groepen in de onderwereld. Anis B. zou tot een van de groepen behoren. Het conflict tussen twee groepen draait om 130 miljoen. De politie heeft inmiddels drie verdachten van de schietpartij aangehouden.

Buurtbewoner Dick Spruitenburg heeft de schoten die avond gehoord: “We moeten niet bang worden of terugdeinzen voor dit geweld. Ik laat me in ieder geval geen angst aanjagen.”

Luna Santulli was een vriendin van Mintjes. “Ik kwam als klant in haar zonnestudio in Diemen. We dronken koffie samen. Ik heb uit de krant vernomen dat het om Ayla ging. Ik schrok er enorm van. Meelopen in de stoet is het minste wat ik kan doen.”