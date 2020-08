Stille tocht in Badhoevedorp voor doodgeschoten Bas van Wijk, belangstellenden in erehaag

De plek waar Bas van Wijk werd doodgeschoten. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De familie heeft nadrukkelijk aangegeven dat de tocht vrijdagavond geen politiek karakter heeft. “Ze hopen dat het geen politieke tocht wordt, of als zodanig wordt gebruikt,” aldus een woordvoerder.

Het is de bedoeling dat alleen familieleden en vrienden van Van Wijk meelopen met de stille tocht. De organisatie vraagt belangstellenden langs de route te gaan staan in plaats van mee te lopen, in verband met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De tocht start om 19.00 uur vanaf voetbalvereniging Pancratius in Badhoevedorp en eindigt daar ook weer.

Demonstratie verplaatst

De demonstratie die de Jordanese Myra (geen achternaam) zondag ­organiseert onder de noemer ‘All Lives Matter’, is vanwege de verwachte toeloop in samenspraak met de ­politie verplaatst van de Dam naar het Museumplein.

Ook Myra wil niet dat de demonstratie wordt gekaapt door de politiek. “Daarom zijn politici niet welkom om te komen spreken. Ik ga op zoek naar leuke artiesten die bereid zijn achter de boodschap te staan.”

Aanhoudingen

De politie hield woensdag vijf Amsterdammers aan voor de fatale schietpartij, van 18 tot 26 jaar. Twee verdachten (26 en 20) zijn in Zandvoort aangehouden. De andere drie (18, 19 en 20) zijn op verschillende plekken in Amsterdam opgepakt. Een van hen werd donderdag al heengezonden. Hij heeft geen betrokkenheid bij het dodelijk schietincident, aldus het Openbaar Ministerie. Om wie het gaat is niet gezegd.

De overige vier horen vrijdagmiddag of ze langer vast moeten blijven zitten. De rechter-commissaris kan dan besluiten of de verdachten nog veertien dagen langer blijven vastzitten, worden heengezonden of worden vrijgelaten onder voorwaarden. De verdachten zitten in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben.

Van Wijk werd doodgeschoten toen hij naar verluidt wilde voorkomen dat een horloge van een vriend werd gestolen. De schietpartij vond plaats op klaarlichte dag in park Oeverlanden, waar honderden mensen picknickten, zwommen en lagen te zonnen. De schietpartij was op de zwemsteiger, een klein schiereilandje in De Nieuwe Meer. “Bas ging afgelopen zaterdag met zijn vrienden op pad en kwam niet meer terug. Hij wilde voorkomen dat het horloge van zijn vriend werd gestolen en kreeg daarvoor een kogel in zijn bovenbeen en in zijn borst,” liet de familie woensdag weten.