Stijging zichtbaar in huisvesting kwetsbare groepen

De gemeente had in 2018 nog een achterstand van huisvesting voor 506 mensen. 78 procent kreeg wél binnen drie maanden een woning toegewezen. In 2016 moesten nog 912 mensen gehuisvest worden.



Onder kwetsbare groepen vallen mensen met maatschappelijke of sociale problemen, vrouwen en kinderen in een 'blijfhuis', statushouders, jeugdzorgjongeren.



Begeleiding

In 2017 en 2018 zijn in totaal bijna duizend corporatiewoningen geleverd, zodat mensen sneller kunnen doorstromen naar een woonruimte met begeleiding.



Wethouder Laurens Ivens (Wonen): "De komende jaren willen we deze lijn doorzetten en gaan we extra inzetten op preventie. Zo willen we voorkomen dat huisvestingsproblemen leiden tot ernstigere problemen en de bijbehorende zorgvraag."



Nieuwe programma

Sinds 2016 werken gemeente Amsterdam, zorgaanbieders en woningcorporaties samen aan het huisvestingsprogramma, dat eigenlijk in 2018 zou aflopen. Vanwege succes is het echter verlengd tot 2022. In het nieuwe programma wordt meer gefocust op daklozen.