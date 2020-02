Stijging gemeentelijke woonlasten Amsterdam onder landelijk gemiddelde

Beeld ANP

In veel gemeenten schieten vooral de afvalstoffenheffingen omhoog. Volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) stijgen deze heffingen zo hard, omdat gemeenten vanaf dit jaar hogere belastingen gaan betalen voor het storten en verbranden van restafval. Die verhoging wordt doorberekend aan de huiseigenaren. De overheid wil met deze verhoging recycling bevorderen.

In omliggende gemeenten stijgen de gemeentelijke woonlasten ook. Vooral in Diemen (5,9 procent), Ouder-Amstel (6,3 procent) en Weesp (5,4 procent) zijn huiseigenaren dit jaar flink meer kwijt. In Amstelveen (4,3 procent), Zaanstad (2,3 procent) en Landsmeer (2,9 procent) vallen de stijgingen van de gemeentelijke woonlasten, net zoals in Amsterdam, mee.

Volgens VEH stijgen de gemeentelijke lasten in veel gemeenten ook omdat er steeds meer geld nodig is voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdzorg. De vereniging wil daarom dat het Rijk en gemeenten met elkaar gaan praten over de bekostiging van deze zorgtaken.”Budgettaire problemen mogen niet via een hogere ozb op huiseigenaren worden afgewenteld om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen,” aldus VEH.