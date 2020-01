Stickers tegen parkeren op stoep razendsnel uitverkocht

De eerste oplage van de stickervellen die een ‘typisch Duitse kleefkwaliteit’ hebben. Beeld -

“Woensdag kwamen de stickers binnen en inmiddels ben ik al uitverkocht.” Niet dat Braam al die stickers zelf op auto’s heeft geplakt: belangstellenden kunnen ze bestellen à 15 cent per stuk; in de binnenstad bezorgt Braam ze hoogstpersoonlijk, en gratis.

“Gisteren kreeg ik een bestelling van 200 stuks. Ik ben dus gelukkig kennelijk niet de enige die zich stoort aan auto’s en motoren die om de haverklap op stoepen gaan staan. Ik ben juist bezig een nieuwe bestelling te plaatsen in Duitsland.”

Braam zegt te hebben nagedacht of het nou wel verstandig is auto’s van wildparkeerders te beplakken met stickers van ‘typisch Duitse kleefkwaliteit’. Maar, zegt ze, “het geeft me in ieder geval het gevoel dat ik iets doe, dat ik niet machteloos ben. Iedereen die de stickers bij me bestelt, druk ik wel op het hart voorzichtig te doen, we willen natuurlijk geen agressieve toestanden. Op internet zijn er al vervelende reacties geweest op mijn initiatief.”

Die reacties zijn begrijpelijk: als je aan iemands auto komt, kom je vaak aan de eigenaar zelf. “Ze zijn best te verwijderen hoor, het is natuurlijk niet mijn bedoeling om auto’s te beschadigen. Ik plak ze meestal op de spiegel. Je kan ze eraf krabben, maar dat lukt je inderdaad niet in één seconde.”

Zie het als een educatieve actie, zegt Braam. “Ik hoop dat het leidt tot een mentaliteitsverandering bij de automobilist. Dat ze eens gaan nadenken voordat ze hun voertuig pontificaal op de stoep zetten. Ze realiseren zich niet dat een geblokkeerde stoep voor een aantal mensen in de stad betekent dat ze soms simpelweg hun huis niet meer uit kunnen.”

Braams vriend is gedwongen gebruik te maken van een scootmobiel. Hij ondervindt aan den lijve hoe hinderlijk geparkeerde auto’s het mensen met een beperking bijna onmogelijk maken zich door de stad te bewegen.

“Hij moet steeds de rijweg op en heeft dan boze fietsers en auto’s in zijn nek. Om nog maar niet te beginnen over het omvalgevaar als hij van een stoeprand af moet. Hij is al een paar keer omgevallen.”