Stichting !Woon waarschuwt voor schimmige praktijken woningaanbieder

Volgens Woonvereniging Amsterdam is de site ‘dé plek voor een nieuwe stek’. Om vervolgens een zin verder te melden dat al het aanbod in de digitale omgeving in Rotterdam te vinden is. Een slordigheidje? Niet volgens !Woon, een onafhankelijke stichting die bewoners, huurders en potentiële kopers bijstaat zonder winstoogmerk.

Bij de stichting zijn verschillende klachten binnengekomen over Woonvereniging Amsterdam. Zo is het bedrijf niet te vinden in het register van de Kamer van Koophandel. Een woningzoekende meldde bij !Woon dat na de betaling van 15 euro niks meer wordt vernomen van Woonvereniging Amsterdam. Op mailtjes komt geen reactie.

Recensies onderstrepen deze klachten. Verschillende mensen spreken onder andere over 'fraude’ en ‘oplichting’. Recensenten betichten Woonvereniging Amsterdam van scam. Beloofde afspraken worden niet nagekomen. Van de 15 euro zien ze na betaling niets meer terug. Op de site worden met name huurwoningen uit de vrije sector aangeboden.

Woonvereniging Amsterdam staat niet op zichzelf. Eerder was ook een site van Woonvereniging Rotterdam in de lucht.

Weer een klacht van een woningzoekende over nep-woningadvertenties op 'Woonvereniging Amsterdam'. Je betaalt € 15, en dan hoor je niets meer en ben je opgelicht. Zie voor recensies ook https://t.co/T6dgwDHE7q



Wie pakt deze oplichters aan? Het @FP_OM? De @AutoriteitCM? https://t.co/lT49voyL3W — Meldpunt !WOON (@verhuurgedrag) 3 april 2023

