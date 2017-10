Stichting 'Wij willen #Hemweg' opgeheven

Dat schrijft de organisatie in een blog.



In het deze week gepresenteerde regeerakkoord is te lezen dat alle vijf de Nederlandse kolencentrales in 2030 moeten sluiten. 'Dit lijkt ver weg, maar fossiele energiebedrijven krijgen ook een fikse belasting opgelegd voor het uitstoten van CO2,' schrijft de organisatie.



Met het initiatief van de overheid hebben de initiators aangegeven dat de rol van de stichting is uitgespeeld. Ook omdat Nuon eerder al aangaf niet met de partijen achter 'Wij willen #Hemweg' maar alleen met de overheid rond te tafel te willen, heeft de club besloten de stichting op te heffen.



In het voorjaar werd het publiek opgeroepen geld te doneren, naast de 5 miljoen euro die verschillende partijen al bereid waren op tafel te leggen. Ook de gemeente Amsterdam deed een duit in het zakje: onder voorwaarden wilde de stad voor een miljoen euro meedoen om de kolencentrale te sluiten.



Donateurs krijgen hun geld teruggestort. Volgens het bericht van de stichting blijven de initiatiefnemers zich inzetten 'voor een betere wereld, allen op hun eigen manier'.