In Amsterdam staan veel complexen er slecht voor, bevestigde maandagmorgen de woordvoerder van wethouder Laurens Ivens (Wonen). "Maar het beeld van hele straten die verloederen kennen we in Amsterdam niet."



De problemen doen zich vooral voor bij kleine vve's. Met vier of vijf leden is het al moeilijk tot besluiten over te gaan. Bij portiekflats met meerdere vve's wordt dat nog moeilijker. In de praktijk blijkt 34 procent van de verenigingen 'zeer klein'. Zij tellen slechts twee leden. Als zij het niet eens worden, gebeurt er helemaal niets.



Meerderheid

Maar ook bij grotere vve's kunnen problemen ontstaan als een van de partijen geen geld heeft om mee te betalen aan onderhoud. In Amsterdam ontstaan regelmatig ruzies als bewoners willen verbouwen, terwijl anderen daar faliekant tegen zijn.



Als een meerderheid tot verbouwingen beslist, kan de minderheid dat bij de rechter aanvechten. Daardoor ontstaat in ieder geval vertraging.



Een andere ontwikkeling die een bron van moeilijkheden blijkt is dat woningcorporaties woningen verkopen en die in een nieuwe vve moeten onderbrengen. Het zijn vaak oude woningen, terwijl de nieuwe vve-kassen leeg zijn.



Zolang de vve's 'gespikkeld' blijven, waarbij de leden bestaan uit corporaties en particulieren, stelt de gemeente echter dat het risico op verwaarlozing niet groot is. Corporaties zouden uiteindelijk hun verantwoordelijkheid wel nemen