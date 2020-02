Stichting sleept gemeente voor rechter om onderzoek lood in Oosterpark

Geïnteresseerden konden in november meedoen met een informatiewandeling over de staat van het Oosterpark. Beeld Jean-Pierre Jans

Bewoners hoeven zich geen zorgen te maken, zo concludeerde de gemeente in november op basis van een onderzoek naar de loodwaarden in de grond van een aantal speelplaatsen in het Oosterpark.

Volgens het rapport zou er geen verhoogde loodwaarde zijn rondom de Natuurspeelplaats en Speelplaats de Slinger. Bij het Pierenbadje werd wel verhoogde loodwaarde gevonden, maar die zat nog ‘ver onder de landelijke norm’.

Maar voor de stichting is de kous hier niet mee af. Volgens hen deugt het onderzoek dat de gemeente toen uitvoerde niet. “Dat onderzoek is helemaal niet volgens protocol verlopen,” zegt Ernst Sonneveldt, voorzitter van de stichting. Hij beweert dat hij het gemeentelijke rapport door experts binnen de toxicologie heeft laten nakijken.

Verstoppertje

De stichting deed zelf óók onderzoek naar de loodwaarde in het park. Uit die resultaten kwamen onthutsende cijfers, volgens Sonneveldt. Zo waren er op meerdere plekken hogere loodwaarden dan de wettelijke veiligheidsnormen toestaan. “Ook vlak bij een kinderopvang, kinderen spelen in de struiken verstoppertje, het is echt absurd dat dit zo gebeurt.”

De stichting presenteerde in november Zwartboek Verdubbeling Oosterpark: van Amsterdam tot hoteltuin. In dat rapport wordt gewezen op de belabberde staat van het park na de renovatie in 2015. Behalve verontreiniging van de grond zou ook sprake zijn van grote bomensterfte en de afwatering zou dramatisch zijn.

Het kort geding vindt plaats op dinsdag 18 februari bij de rechtbank in Amsterdam. Als de rechter de stichting in het gelijk stelt, wil Sonneveldt de verantwoordelijk gehouden burgemeester Femke Halsema aanpakken. “Er zijn burgemeesters voor minder gevlogen.”