Stichting raakt gratis kaphout kwijt: ‘Er klopt geen hout van’

De gekapte bomen liggen nu nog in een grote stapel op het terrein van de stichting Stadshout. Beeld Nosh Neneh

Een paviljoen, picknicktafels, moestuinbakken en snijplanken: in de werkplaats van de stichting Stadshout wordt het hout van gekapte bomen uit de stad gebruikt voor het maken van allerlei nieuwe producten. Circulair en duurzaam, vertelt oprichter Crisow von Schulz. “Vroeger verdween het in de versnipperaar. Wij geven het een nieuwe bestemming. Al het hout dat wij ontvangen, blijft op de een of andere manier in de stad. Dat kan als plafond voor een school zijn of als houtpulp voor de productie van papier.”

De activiteiten van de ideële onderneming komen echter op losse schroeven te staan, nu het stadsbestuur heeft besloten het gekapte hout voortaan bij opbod te verkopen. In het Amsterdamse Bos worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van een houtopslag die na de zomer in gebruik moet worden genomen. Het is de bedoeling dat het hout van de duizenden bomen die jaarlijks worden gekapt, twee keer per jaar wordt aangeboden op een veiling voor lokale partijen. De opbrengst wordt in het Amsterdamse Bos gestoken.

Groot netwerk

Een zware klap voor Stadshout dat de afgelopen drie jaar het kaphout kreeg om te zagen voor een groot netwerk van bewoners, architecten en kunstenaars. Dat was vastgelegd in een schenkingsakte die eind augustus afloopt. “De gemeente streeft een duurzame en circulaire stad na,” zegt adjunct-directeur Rieta Aliredjo namens de ideële onderneming. “Dus het verbaast ons wel hoe dit gaat. Overleg is er niet of nauwelijks geweest. Net voor het reces wordt het besluit door de wethouder naar buiten gebracht. Er klopt gewoon geen hout van.”

Jaarlijks worden in Amsterdam ongeveer 6500 kapvergunningen afgegeven. Dat kan voor een zieke boom zijn of een boom die plaats moet maken voor woningbouw of een andere ontwikkeling. Een deel van het bruikbare hout gaat naar de zagerij in Zuid waar het een nieuwe bestemming krijgt. Dat kan als schutting zijn of beschoeiing van een oever, maar ook als nestkast, fietskrat of krukje. Vrijwel de hele boom vindt in de een of andere vorm zijn weg. Het zaagsel bijvoorbeeld wordt gebruikt als ondergrond voor de kweek van paddenstoelen.

Het stadsbestuur stelt dat de nieuwe verkoop van kaphout past in de idealen van de duurzame en circulaire stad, maar daar worden vraagtekens bij geplaatst. Von Schulz: “Het kan niet anders of de veiling zal leiden tot hogere prijzen. Dat is in het nadeel van de sociale en maatschappelijke doelen. Wij leveren ook hout aan draagkrachtige klanten. Met de opbrengst daarvan kunnen wij weer meewerken aan allerlei buurtinitiatieven. Zo krijgt natuurspeeltuin De Natureluur in Nieuw-West ook gratis resthout om als kampvuurhout te verkopen. Het is passen en meten om dat financieel rond te krijgen.” De verkoop bij opbod van het kaphout zal dit systeem verstoren, is de vrees. “Kleine initiatieven zullen het onderspit delven,” zegt Aliredjo. “Commerciële handelaren zullen aan het langste eind trekken. Er is grote behoefte aan hout in de woningbouw.” Von Schulz voegt toe: “De wethouder zegt dat alleen zal worden verkocht aan lokale partijen en dat het hout moet worden hergebruikt in de stad. Maar wie zegt dat er straks geen Chinese kopers opduiken? Een veiling is openbaar, en het is niet toegestaan om bij dit soort volumes partijen te weren. Het is niet goed doordacht.”

Onzekere toekomst

Wat de gevolgen van de verandering zijn voor Stadshout, dat is nog niet duidelijk. De organisatie bestaat momenteel uit circa dertig medewerkers en beschikt over een zagerij en een winkel in Zuid. “De toekomst is plotseling onzeker,” zegt Von Schulz. “Dat is even wennen, want we hebben sinds de oprichting veel steun gehad van het stadsbestuur. Maarten van Poelgeest kwam in 2014 met het initiatief voor de schenkingsakte, Abdeluheb Choho was de wethouder die in 2018 de akte verstrekte. Er was altijd veel enthousiasme voor wat we deden.”