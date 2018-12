Stevige verliezen op Europese beurzen

De MidKap zakte 2,8 procent tot 635,22 punten. Frankfurt en Parijs leverden tot 1,8 procent in. Londen daalde 0,8 procent.



De AEX kende alleen maar verliezers. Bij de grootste dalers waren de banken ABN AMRO en ING, met verliezen tot 5,1 procent. Bankaandelen gingen in Europa over een breed front omlaag na het rentebesluit van de Fed.



Beleggers verwerkten veel nieuws van centrale banken, waaronder het rentebesluit van de Federal Reserve van woensdagavond. Ook de Bank of England en de Sveriges Riksbank zijn met een rentebesluit gekomen.



De Fed besloot om het rentetarief voor de vierde keer dit jaar op te schroeven. Voor 2019 rekent de Fed nu op twee in plaats van drie renteverhogingen, maar beleggers hadden eigenlijk gehoopt dat de Fed nog terughoudender zou zijn met het opvoeren van de rente.



De Britse centrale bank handhaafde zijn belangrijkste rentetarief. De Zweedse centrale bank heeft voor het eerst sinds 2011 de rente verhoogd.



Leaseportefeuille

Deutsche Bank verloor in Frankfurt ruim 7 procent. De Europese Commissie is bezig met een onderzoek naar vier banken, waaronder Deutsche Bank, op verdenking van overtreding van mededingingsregels bij de handel in overheidsobligaties. Ook de naam van Credit Suisse (min 3,8 procent) is genoemd. Naar verluidt zijn er geen Nederlandse banken betrokken bij het onderzoek.



Stern Groep was een opvallende winnaar, met een plus van 5,4 procent. Het Nederlandse autobedrijf wil zijn leaseportefeuille verkopen. Een deel van de opbrengsten wil Stern vervolgens investeren in digitalisering en de uitbreiding van zijn garagenetwerk voor schadeherstel SternPoint. Ook is het de bedoeling dat aandeelhouders beloond gaan worden.



Omzetalarm

Elders in Europa trok Bang & Olufsen (B&O) de aandacht. Het Deense audiobedrijf zag in Kopenhagen ruim een derde aan beurswaarde verdampen na een omzetalarm.



De euro was 1,1416 dollar waard, tegen 1,1426 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 4,1 procent tot 46,18 dollar. Brentolie werd 3,6 procent goedkoper op 55,16 dollar per vat.