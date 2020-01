‘Stevige verdenkingen’ wijzen naar Cherif A. als schutter Hugo de Grootplein

Pizzeria La Piccola Baracca. Beeld Maarten Brante

Volgens justitie voldoet A. met zijn postuur, loopje en opvallende kleding aan het signalement van de schutter, die op de beelden van de bewakingscamera’s van het restaurant is te zien tijdens zijn worsteling met Durovic.

Toen hij nog geen kwartier na het schieten in de vluchtauto werd aangehouden op de Admiraal de Ruijterweg, droeg ook A. een spijkerbroek met opvallende scheuren op de plekken waar de dader scheuren in zijn broek had; hij droeg schoenen met felgroen aan de achterkant, net zoals de dader. In de vluchtauto lag ook het moordwapen, met dna van de verdachte.

Op de jas van slachtoffer Durovic zat A.’s dna op de plekken op zijn rug en oksel waar de dader hem tijdens het gevecht duidelijk had aangeraakt. De Servisch-Amsterdamse restauranteigenaar Goran Savic, bij wie Durovic vaker te gast was, probeerde zijn gast te ontzetten en werd doodgeschoten. Durovic overleefde zijn verwondingen en verblijft in het buitenland.

Vermomming

Zelf herhaalde A. in een emotioneel betoog dat sprake is van een bizarre truc van de daders. Het zou gaan om klanten aan wie hij zijn auto had uitgeleend, van wie één zijn kleding zou hebben aangetrokken om zich als hem te vermommen.

“Dat ik overeen zou komen met dit beest… Niemand ziet overeenkomsten tussen mij en die persoon (die schoot red.). (..) Ik ben machteloos. Je kunt iemand van 110 kilo (hijzelf red.) niet vergelijken met iemand van 80 kilo. Ik ben daar niet geweest.”

A.’s advocaat Hedwig Tack had de rechtbank op de eerste inleidende zitting in de moordzaak gevraagd hem vrij te laten omdat een getuige uit het restaurant iemand in een korte broek had aangewezen als schutter – terwijl A. een lange broek droeg. Volgens Tack ‘zijn er bijzonder veel aanwijzingen dat hij niet de schutter was’. Zo zei een getuige dat de schutter niet atletisch was en wankelde, terwijl A. ‘bijzonder atletisch is’ en normaal loopt. Op het moordwapen zat ook het dna van een ander.

Bang

A. heeft het zwaar in detentie. Hij lijdt aan nachtmerries waardoor medegedetineerden hem ’s nachts horen schreeuwen en zijn ‘suïcidale gedachten’ worden alsmaar erger. Bovendien is hij bang te worden vermoord.

Vrijwel zeker is dat Jovan Durovic geliquideerd had moeten worden, vanwege een bloedig onderwereldconflict onder Balkan-criminelen. Daarom is A. nu bang te worden vermoord, omdat hij als schutter is aangewezen.

De rechtbank houdt hem in de cel omdat de aanwijzingen dat hij de dader is, sterk zijn. Op 22 april is er weer een formele zitting. Wanneer de zaak inhoudelijk kan worden behandeld, is nog onbekend.