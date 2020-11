‘Stevige verdenking’ in dodelijke steekpartij drillrappers in Scheveningen

Rechtbanktekening van Roan W. (R) en Darrel L. (L). ANP ALOYS OOSTERWIJK Beeld ANP

Anders dan justitie zien de rechters onvoldoende meerwaarde in onderzoek door het Pieter Baan Centrum (PBC) naar de geestesvermogens van Roan W. die in meerdere geweldszaken verwikkeld is.

Aan het slot van de eerste inleidende zitting over de fatale steekpartij op 10 augustus gaf de rechtbank dinsdag nog een reden waarom de twee verdachten in de cel moeten blijven: het risico op nieuw geweld.

“Juist in de drillrapscene die de kennelijke achtergrond is van deze zaak, is actie en reactie een gegeven.”

Medeverdachte Tyrece Balbin (20), spil T.Y of Tyloose van de Amsterdamse drillrapformatie 73 De Pijp, wordt nog gezocht omdat hij op de pier met een vuurwapen zou hebben geschoten. Ook daarom wil de rechtbank zijn medeverdachten niet de kans geven het onderzoek te verstoren.

Chaotische rel

De rechters zullen moeten bepalen wie welke rol heeft gespeeld in de chaotische rel tussen de Rotterdamse drillrappers van #24, aangevoerd door frontman Blacka 24, en 73 De Pijp.

Op camerabeelden is te zien hoe de met #24 meegekomen ‘Chuchu’ wegloopt uit de confrontatie. Hij loopt tussen Roan W. en Darrel L. door. Zij maken allebei een beweging die justitie als steken ziet.

Darrel L. is op iets later gemaakte beelden met twee grote messen te zien, die later in een afvalbak zijn teruggevonden. Roan W. had achteraf een foedraal bij zich dat paste bij het klapmes dat in dezelfde afvalbak lag, met zijn rode bandana en zijn zonnebril.

Zowel op een mes dat Darrel L. volgens de recherche in bezit had, als op dat klapmes zat bloed van Janga.

Wonden van 11 en 5 centimeter

Die was bij de pier ineengestort en overleden. Rechts in zijn borst zat een steekwond van 11 centimeter tot in zijn hart, links bovenin zijn buik zat een wond van 5 centimeter.

Justitie vervolgt beide twintigers voor doodslag en zoekt Balbin dus nog, omdat hij op online verschenen beelden met een vuurwapen is te zien op de pier, in een shirt van 73 De Pijp.

Hij had volgens verschillende bronnen geprobeerd Blacka 24 neer te schieten, waarna ‘Chuchu’ hem had neergeschopt en de knokpartij was escaleerde.

Advocaten Johan Mühren (van Roan W.) en Gerald Roethof (van Darrel L.) vroegen de rechtbank tevergeefs hun cliënten vrij te laten.

Andere geweldszaken

Mühren wees erop dat zijn cliënt in een andere geweldszaak uit voorarrest was vrijgelaten en in zijn visie ‘99 procent kans heeft te worden vrijgesproken’. Nu zwijgt hij vooral. Hij hoorde niet bij 73 de Pijp, maar was met twee vrienden uit die groep naar Scheveningen gekomen om te ontspannen. Niet om te vechten.

Roan W.: “Je gaat niet met drie mensen de confrontatie opzoeken met een heel leger.” Hij wist niet dat zijn medeverdachten bewapend waren, zei hij. “Zelf had ik geen wapen bij me.” Het mes dat justitie aan zijn cliënt koppelt, was volgens advocaat Mühren te klein om die dodelijke wond van 11 centimeter te veroorzaken.

Ook Darrel L. had slechts ‘willen chillen’ in Scheveningen, zei zijn raadsman Roethof. “Hij was daar niet om te matten of erger.”

Dat zijn cliënt kort na de steekpartij twee messen in handen had, bewijst niet dat hij die al had toen Janga passeerde. “Wordt op dat moment gestoken? We weten het gewoon niet.”

Dat met één van die messen de fatale steek is toegebracht, staat voor raadsman Roethof niet vast. “Is het zo dat de diepte van een wond afhangt van de grootte van het mes? Nee. Die hangt ook af van de kracht waarmee iemand steekt.”

W. rapte na steekpartij nog over ‘beëindigen leven’

De aanklager benadrukte dat Roan W. ook na de steekpartij nog rapte over het trekken van een mes en het ‘beëindigen van je leven in een seconde’.

De ‘beef’ tussen Blacka 24 en Ty bestaat nog steeds, dus nieuw geweld dreigt, zei de officier.

Roethof: “Juist Blacka 24 en Ty zijn allebei buiten…”

In de zaak tegen Roan W. en Darrel T. is waarschijnlijk in februari een nieuwe inleidende zitting.