Stevige groei voor Amsterdams betaalbedrijf Adyen

De winst viel bijna driekwart hoger uit en qua betalingen was sprake van 43 procent groei.



Adyen verwerkt betalingen voor grote binnen- en buitenlandse klanten als De Bijenkorf, Uber, Netflix en Spotify. Het bedrijf sloot de eerste helft van 2018 af met een omzet van 156,4 miljoen euro. De winst bedroeg 48,2 miljoen euro. Door Adyen werd in de meetperiode voor ruim 70 miljard euro aan betalingen verwerkt.



Miljoenen

Adyen ging enkele maanden terug voor een introductieprijs van 240 euro per aandeel naar het Damrak en verdubbelde binnen een dag in waarde. Inmiddels is een aandeel Adyen ruim 548 euro waard.



De beursgang leverde oprichters Pieter van der Does en Arnout Schuijff miljoenen op. Ook prinses Mabel van Oranje maakte een deel van haar belang te gelde en verdiende daarmee miljoenen.



Techneuten

Volgens Adyen was de groei van het betalingsvolume robuust. Qua omzetgroei sprongen met name de stijging in Noord-Amerika en Azië in het oog. In deze regio's vielen opbrengsten bijna anderhalf keer hoger uit dan een jaar eerder. In Europa was sprake van bijna 52 procent groei. In Latijns-Amerika stegen de opbrengsten met krap 59 procent.



De stevige groei betekende ook dat Adyen meer kosten maakte. Personeelskosten stegen in de meetperiode met 46 procent. Adyen nam met name meer techneuten en commerciële mensen in dienst.



Ook maakte het bedrijf andere kosten om de groei van de onderneming te stutten. Zo vielen verkoop- en marketingkosten met ruim 11 miljoen euro circa een derde hoger uit in vergelijking met een jaar eerder. Ook maakte Adyen kosten voor de beursgang. Ondanks dat wist Adyen zijn winstmarges te verbeteren.