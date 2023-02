Stevig debat over divers wervingsbeleid Amsterdam: ‘Het is woke-bezigheidstherapie’

De fractie van Bij1 in de raadszaal. Beeld Daphne Lucker

Geen onderwerp waar de verschillen in de gemeenteraad zo duidelijk worden als debatten die gaan over diversiteit. Woensdag werd het diversiteits- en inclusiebeleid van de gemeente besproken, dat in 2020 door toenmalig wethouder Touria Meliani werd ingevoerd.

Het leverde een spervuur aan vragen op van met name VVD, JA21 en CDA. Zo ging het over het wervingsbeleid, maar ook over de trainingen die aan ambtenaren worden gegeven over inclusie en diversiteit. “Onzinnige privilegetrainingen,” aldus Diederik Boomsma (CDA), “waarmee we de nadruk leggen op wat ons verdeelt in plaats van wat ons bindt.” Annabel Nanninga (JA21): “Het is woke-bezigheidstherapie en discriminatoir. En welke criteria hanteert de gemeente?”

Streefcijfers

De gemeente hanteert een voorkeursbeleid met streefcijfers. Zo moet 20 procent van de ambtenaren jonger dan 35 zijn, vanaf salarisschaal twaalf moet 30 procent een niet-westerse migratieachtergrond hebben. Ook is een basistraining inclusie en diversiteit een ‘vast onderdeel van het opleidingsprogramma van de vertrouwenspersonen en voor betrokkenen bij werving en selectieprocessen’.

Wethouder Hester van Buren (Personeelsbeleid): “Dat betekent dat we bij gelijke geschiktheid goed kijken hoe een team diverser kan worden.” Van Buren benadrukte dat de gemeente niet alleen kijkt naar afkomst, maar ook naar leeftijd of ‘karakters’. “ U weet toch ook dat het beste team is samengesteld uit diverse mensen?”

Het leidde tot alleen maar meer vragen. Zo vroeg Nanninga hoe er gemeten wordt (‘U meet toch geen etniciteit mag ik hopen?’) en wilde Claire Martens (VVD) weten hoe aan de voorkant geselecteerd wordt. “Welke selectiemethode zet u dan in om achter karakter te komen?” Nanninga: “Werkt u met een persoonlijkheidstest?”

Wethouder Van Buren zei vooral in te zetten op ‘cursussen’ die ervoor zorgen dat bij de werving ‘breed gekeken’ wordt. Ook zei ze geen etniciteit te vragen bij sollicitanten. “We meten de resultaten achteraf via CBS-cijfers. Maar het doel is een goede afspiegeling te zijn van de samenleving.”

Stevige debatten

Voordat de wethouder aan het woord kwam leverde het onderwerp al stevige debatten op met de coalitiepartijen, Bij1 en Denk. Zij spraken juist hartstochtelijk hun steun uit voor het beleid en zeiden dat goede representatie eraan bijdraagt dat elke ambtenaar zich veilig voelt op zijn of haar werkplek.

D66-raadslid Marja Lust constateerde bij CDA’er Diederik Boomsma ‘een gebrek aan gevoelsreflectie’. “Vanuit zijn positie kan ik me voorstellen dat hij zich niet kan voorstellen structureel uitgezonderd te worden. Wanneer heeft de heer Boomsma weleens uit de kast moeten komen?”

Wethouder Hester van Buren Beeld Jakob van Vliet

Volgens Boomsma bewees die opmerking zijn punt. “Waarom word ik nu aangesproken op het feit dat ik weinig pigment heb of een witte heteroseksuele man ben? Die hele manier van denken draagt niet bij, maar polariseert.”

Overigens worden de streefcijfers nog niet gehaald. Zo heeft 10 procent van de medewerkers in de salarisschalen 12 tot en met 14 een niet-westerse migratieachtergrond. Dat is niet hoger dan 2019. Als reden wordt door de gemeente aangegeven dat de ‘inclusieve werving en selectie in 2021 nog niet was ingevoerd, maar pas medio 2022’. Het aandeel directeuren met een niet-westerse migratieachtergrond steeg wel, van 9 procent in 2020 naar 16 procent in 2022.

Daarnaast hebben alle vertrouwenspersonen, 130 hr-adviseurs en 630 van de 1036 leidinggevenden een eerste training over ‘wat inclusie voor jezelf en voor de ander betekent’ gevolgd.