Steunproject Amsterdams nachtleven stopt wegens gebrek aan donaties

Screenshot van een stream uit Paradiso. Beeld United We Stream

In een brief op de website van United We Stream schrijft de organisatie dat het niet gelukt is om de productiekosten gesponsord te krijgen. Hierdoor zal de 18.000 euro die tot en met de laatste uitzending gedoneerd is, gebruikt moeten worden om die kosten te betalen, in plaats van het Amsterdamse nachtleven te ondersteunen.

In steden als Manchester en Berlijn werden honderdduizenden euro’s opgehaald, volgens de organisatie. In Amsterdam liep het echter niet storm. ‘Een inschattingsfout’, zegt de organisatie nu.

De Stichting Nachtburgemeester Amsterdam, die achter het project zit, gaat proberen om de productiekosten alsnog ‘extern gedekt’ te krijgen. Dan zou alsnog een gedeelte van de 18.000 euro naar het noodlijdende nachtleven kunnen.

Regenboog Groep

Het geld dat na de laatste uitzending is gedoneerd, gaat wel direct naar de nachtcultuur, schrijft de organisatie verder. Ook wordt acht procent ‘solidariteitsbelasting’ van het totaal aan opgehaalde donaties gedoneerd aan de Regenboog Groep. Deze groep zet zich met diverse projecten in om cliënten en deelnemers actief te laten deelnemen in de maatschappij.

De livestreams, waar bekende dj's aan meededen, werden vanuit diverse Amsterdamse nachtclubs uitgezonden. Via een link konden kijkers doneren. De streams zijn terug te kijken op YouTube en op VPRO 3voor12.