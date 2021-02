Steunpakket voor dierentuinen: ook Artis doet aanvraag

Artisis tijdens de lockdown verplicht gesloten is. Beeld ANP

De eerste twee coronasteun-en herstelpakketten van de overheid boden voor dierentuinen onvoldoende steun, omdat er geen rekening werd gehouden met de hoge vaste lasten van dierentuinen voor de verzorging van de dieren, aldus Carola Schouten Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Volgens Schouten lijden dierentuinen grote verliezen door de coronacrisis, terwijl ze nauwelijks kunnen bezuinigen op de hoge vaste kosten voor dierverzoring en noodzakelijk onderhoud. ‘Dit levert een reëel risico op voor het dierenwelzijn en de maatschappelijke waarde van dierentuinen.’

Het kabinet heeft nu, in het derde steun- en herstelpakket, maximaal 39 miljoen toegezegd aan de dierentuinen. Het geld lag overigens al even klaar, maar de Europese Commissie moest toestemming geven. Dat is nu gebeurd. Dierentuinen krijgen drie weken om hun aanvraag in te dienen.

Ook Artis is bezig met de aanvraag, liet een woordvoerder maandag weten. Per dag kost het bijna 60.000 euro om Artis draaiende te houden. Door het uitblijven van inkomsten is er de komende vijf jaar een tekort van meer dan 20 miljoen euro. Dat geld is nodig voor noodzakelijk onderhoud van onder andere de 26 rijksmonumenten voor investeringen in de dierenverblijven. “En we zijn door ons spaargeld heen”, zegt directeur Rembrandt Sutorius.

Leeuwen

Eerder werd al bekend dat Artis noodgedwongen een kleine veertig banen moest schrappen als gevolg van de corona en dat er geen geld is voor de noodzakelijke renovatie van het aquarium. De verhuizing van drie leeuwen die naar een dierentuin in Frankrijk zouden gaan omdat het Amsterdamse dierenpark niet de benodigde vier miljoen heeft voor een nieuw leeuwenverblijf, werd gecanceld door de de Fransen. Wat er met de leeuwen gaat gebeuren, is nog niet bekend.

Los van aanvraag voor staatssteun heeft de dierentuin ook een landelijke steuncampagne opgezet: #vergeetArtisniet. In twee weken leverde dat 700.000 euro op .