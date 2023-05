Steun voor protest tegen hervormingen Netanyahu vanuit Amsterdam

Israëliërs protesteren al maanden tegen juridische hervormingen die de regering van premier Netanyahu wil doorvoeren. Beeld AFP

In de Uilenburgersjoel luisterden honderd mensen naar toespraken van onder meer Eerste Kamerlid Boris Dittrich (D66) en de Israëlische ex-minister van Defensie Moshe Ya’alon, die sprak via een live-verbinding vanuit Israël.

Hanna Luden, een van de organisatoren en ex-directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), zei dat de aanwezigen zich veel zorgen maken over de plannen en de impact die ze hebben op de Israëlische samenleving. Zaterdagavond gingen tegenstanders van de hervormingen opnieuw massaal de straat op. In Tel Aviv protesteerden meer dan 160.000 mensen en ook in andere grote Israëlische steden lieten tegenstanders hun stem horen.

Scheiding der machten

Netanyahu wil de invloed van het hooggerechtshof inperken en de macht van de regering uitbreiden. Volgens de tegenstanders komt hierdoor de scheiding van machten in gevaar. Die vrees deelden de aanwezigen bij de manifestatie in Amsterdam. Vanuit de zaal klonk de oproep om het Nederlandse kabinet te vragen de zorgen over te brengen aan de Israëlische regering, zei Luden.

De manifestatie vond binnen plaats, omdat veel mensen zich niet gemakkelijk voelen om zich op straat uit te spreken, zei Luden. “Ze voelen zich niet veilig.” Zelf maakte ze bij recente protesten mee dat demonstranten antisemitische taal naar hun hoofd kregen geslingerd.