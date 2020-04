Steun voor moslims als begrafenis in buitenland niet door kan gaan

Beeld ANP

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief in de gemeenteraad. In diverse uitvaartcentra worden door de gemeente al maatregelen getroffen om grootschalige afscheidsceremonies te voorkomen, door het aanbieden van gratis videoregistraties en live-verbindingen.

In enkele specifieke bevolkingsgroepen, waaronder de moslimgemeenschap, speelt nog een ander probleem, aldus de burgemeester: veel oudere Amsterdammers met een islamitische achtergrond hebben lang gespaard om grafrechten te kopen in het buitenland, zoals Marokko of Turkije. Maar bij overlijden kunnen hun nabestaanden daar nu geen gebruik van maken omdat het vliegverkeer grotendeels is stilgelegd door de uitbraak van corona.

“Dit veroorzaakt veel extra leed,” schrijft Halsema. De nabestaanden die de kosten voor een noodgedwongen uitvaart in Nederland niet zomaar kunnen ophoesten, wil de gemeente financieel gaan ondersteunen, om het leed te verzachten.

Ook wordt tussen het stadhuis en de moslimgemeenschap overleg gevoerd over de komst van een begraafplaats met ‘eeuwige grafrust’, waardoor de noodzaak van moslims om in het buitenland begraven te worden, verdwijnt. In Almere is zo’n begraafplaats, maar Amsterdamse gelovigen willen het liefst in deze regio begraven worden.