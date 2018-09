Steun voor anti-radicaliseringsbeleid Halsema

Hiermee wijkt ze af van het beleid van haar voorganger en waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen. Die stelde in juni juist voor onderzoek te doen naar samenwerking met deze organisaties die een fundamentalistische leer aanhangen, zoals is geadviseerd door wetenschappers, met als doel radicalisering in te tomen.



Een aantal partijen vraagt zich af waarom Halsema afwijkt van het advies van wetenschappers. "Hoe hard gooien we de deur dicht," vroeg Reinier van Dantzig (D66). Sofyan Mbarki vindt dat de gemeente deze organisaties niet kan negeren. PvdA en D66 zitten in het college met GroenLinks en SP, die samenwerking afwijzen.



Streep

Halsema wil een duidelijke streep in het zand trekken, zei ze donderdagavond. "Ik ben niet op zoek naar samenwerking met salafistische organisaties en wil daar geen onderzoek naar doen. Ik ben op zoek naar nieuwe netwerken in de wijken van vrijdenkende jongeren en vrouwen die zich emanciperen en wil kijken of die helpen radicalisering tegen te gaan." Wel zegde ze toe elke uitgestoken hand van salafisten te aanvaarden.