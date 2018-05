Steun van alle EU-landen in MH17-zaak

"Echt bemoedigend en heel erg belangrijk dat die steun er is'', zei minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok na een vergadering met zijn ambtgenoten in Brussel.



Blok spreekt dinsdag de VN-Veiligheidsraad toe, onder meer om uit te leggen dat Nederland en Australië Rusland aansprakelijk stellen voor het neerhalen van vlucht MH17. Ook licht hij het bewijsmateriaal toe. "De steun betekent dat we gezamenlijk druk kunnen uitoefenen op Rusland. Dus dat helpt enorm.''



Afhoudend

Tijdens zijn toespraak zal de bewindsman "de Russische ambassadeur recht in de ogen kijken. Ik ben natuurlijk heel benieuwd naar zijn reactie. Mijn diepe hoop is dat de Russen uiteindelijk zullen doen wat ze moeten doen: hun betrokkenheid toegeven en zorgen voor genoegdoening.''



"Ik vrees echter dat we realistisch moeten zijn en de druk stap voor stap moeten opvoeren'', aldus Blok.



"De reacties van Rusland waren de afgelopen dagen helaas zeer afhoudend. Dat betekent niet dat we opgeven, maar eerder dat we er een tandje bij doen. Ik vrees dat we reëel moeten zijn en dat het nog jaren kan duren.''



