Steun in raad voor verlagen drempels referendum

De commissie sprak met verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink over een discussienota die in de vorige bestuursperiode was aangeslingerd door het raadslid Groot Wassink. De wethouder bleek nog steeds achter zijn standpunten te staan.



De bestuurder omschreef het referendum als een machtig middel in de handen van mensen. Die macht mag wat hem betreft ver gaan. "Een bindend correctief referendum mogen wij als gemeente niet houden, maar er zijn allerlei interessante tussenvormen denkbaar."



Handtekeningen

In elk geval moet het gemakkelijker worden voor Amsterdammers om een referendum op te starten. Volgens de huidige regels zijn daarvoor 27.000 handtekeningen nodig. Die drempel moet worden verlaagd of zelfs helemaal weggenomen.



Groot Wassink vindt dat ook raadsleden het initiatief moeten kunnen nemen voor een referendum, al zijn er ook mensen die vrezen voor misbruik van het instrument voor partijpolitieke doeleinden. "Dat gaat uit van een wantrouwen dat ik niet herken," aldus de wethouder.



Tussenstop

Met de steun van de commissie gaat Groot Wassink nu een pad uitstippelen dat uiteindelijk moet leiden tot besluitvorming. Een van de tussenstops is een bijeenkomst met deskundigen die hun licht laten schijnen over de versterking van de lokale democratie.



Enkele insprekers waarschuwden voor de tweedeling die referenda kunnen veroorzaken. Groot Wassink was daar niet beducht voor, liet hij weten. "Het referendum is een onderdeel van een pakket maatregelen om de invloed van de burger te vergroten."