Sterrenrestaurant Le Restaurant in De Pijp sluit deuren na vijftien jaar: ‘We gaan rondkijken en ons beraden’

Le Restaurant begon in de Tweede Jan Steenstraat en verhuisde na acht jaar naar de Frans Halsstraat. “Het was hier toen een Quartier Latin. Bij warm weer stonden de tafeltjes op straat. Superleuke sfeer. We serveerden één vast menu. De gasten gingen aan tafel zitten, lieten het over zich heen komen en genoten,” zegt Jan de Wit (68).

Het restaurant kreeg een dikke tien van culinair journalist Johannes van Dam van Het Parool en in 2010 een Michelinster. Maar na vijftien jaar, zegt De Wit, wordt het tijd voor iets anders. “We gaan rondkijken en ons beraden. We hebben een mooie reputatie opgebouwd en onze gasten waren altijd superenthousiast, maar je kunt in dit vak ook andere dingen doen. Ik denk bijvoorbeeld aan het coachen van een restaurant in een vijfsterrenhotel met internationale gasten. Een zaak een ziel geven vind ik mooi werk.”

Nieuw restaurant?

De redenen dat Le Restaurant sluit, zijn divers. De Wit: “Ik word in juli 69. Ik weet niet goed welke restaurantformule ‘jongeren’, dertigers en veertigers, aanspreekt. Zij veranderen snel van eetwensen. Het was ook moeilijk goed personeel voor de bediening te vinden. Bovendien werd de Frans Halsstraat vanaf september opgebroken. De sfeer in de buurt ging na de herinrichting naar de kloten. De ziel van het oude Quartier Latin verdween. Ik zit eraan te denken een brief te schrijven naar de gemeente.”

Jan en zijn partner Konstantin de Wit (53) kregen daarbij de kans de locatie te verkopen. De naam Le Restaurant hebben ze niet verkocht. Betekent dat een nieuw restaurant elders in de stad? “Er zijn al legio restaurants. Maar het zou zomaar kunnen. Maar dan wel op een andere plek, met een nieuwe formule en een andere filosofie.”

De reacties van vaste gasten uit binnen- en buitenland stromen na hun aankondiging binnen, variërend van ‘jullie hebben groot gelijk’ tot huil-emoticons en ‘je hoeft helemaal geen andere filosofie’.