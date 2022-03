Sterrenrestaurant 212 maanden dicht na brand: ‘Je schrikt je helemaal de klere’

‘Het gekke is dat je boven eigenlijk niets ziet,’ zegt chef-kok en mede-eigenaar Richard van Oostenbrugge over de brand in de kelder. Beeld Carly Wollaert

Chef-kok en mede-eigenaar Richard van Oostenbrugge had vrijdagavond net een nieuw restaurant geopend, om een paar uur later te horen dat zijn ‘paradepaardje’ 212 in de hens had gelegen. Zaterdagochtend zag de eigenaar dat er een laag van dertig centimeter water stond in de kelder. “Er was een waterleiding gebroken, dat heeft echt voorkomen dat alles is uitgefikt.”

De muren van de kelder zijn zwartgeblakerd, de stank die er nog hangt bewijst de flinke rookontwikkeling. “Al het plastic is gesmolten en er zitten scheuren in de muren en het plafond,” zegt de chef-kok. “Deze schade repareren is een flinke klus die wel drie tot vier maanden gaat duren. Gelukkig ben ik goed verzekerd. Het gekke is dat je boven eigenlijk niets ziet.”

Wijncollectie gesneuveld

Bij de brand is de collectie van 700 exclusieve wijnen definitief gesneuveld. De roet die vrijkomt bij een brand gaat door de kurk heen, legt Van Oostenbrugge uit, en dan is de wijn niet meer te drinken. “Elk jaar kregen we schaarse wijnen van leveranciers en die we lieten we vaak liggen, want: hoe ouder de wijn, hoe bijzonderder. We hebben héél lang gespaard om de collectie bij elkaar te krijgen en dat is nu in één klap weg.”

Vijf jaar geleden opende Van Oostenbrugge samen met souschef Thomas Groot zijn intieme restaurant, door Michelin vanwege de ‘uitzonderlijke keuken’ beoordeeld met twee sterren. “De gasten zitten aan een bar in een u-vorm om de keuken. Dat vonden we interessant, we wilden iets meer beleving.”

De eigenaar hoopt over een aantal maanden weer gasten te ontvangen. In de tussentijd hoopt hij bezoekers naar zijn twee andere restaurants te leiden: het vrijdag geopende Bistro de La Mer aan de Utrechtsestraat en De Juwelier, ook aan de Utrechtsestraat.