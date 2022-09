Sterft de kantine uit in Amsterdamse sporthallen? En wat betekent dat voor het verenigingsleven?

De kantine van sporthal Wethouder Verheij, waar ook volleybalvereniging Albatros huist. Beeld Eva Plevier

Voor Dennis Kollen zijn de hoge inkoopprijzen van onder andere frituurvet, patat en bier funest geworden. Om van de stijgende energieprijzen nog maar te zwijgen. De exploitant van de sporthal op Oostenburg houdt het voor gezien. Hij gaat verder in zijn andere zaak in Landsmeer. “Het wordt steeds moeilijker om een kantine draaiende te houden, het is amper nog rendabel,” zegt Kollen. “Mensen nemen tegenwoordig zelf eten en drinken mee.”

De kantine van de sporthal, plek van samenkomst voor zaalsporters, dreigt langzaam te verdwijnen uit Amsterdam. Exploitanten gaan failliet, in nieuwe hallen als Bajeskwartier, Meidoornweg en Sluisbuurt worden zelfs geen horecagelegenheden meer gebouwd.

Clubs maken zich zorgen. Wat zijn ze zonder kantine? Jan Ehrhardt, vicevoorzitter van volleybalvereniging Albatros in Oost, noemt het verdwijnen van kantines een doodzonde, volgens hem wordt op deze manier het verenigingsleven in Amsterdam de nek omgedraaid. Zonder gezelligheid geen Albatros. In hun eigen Wethouder Verheijhal in Oost zit nog wel een exploitant. Voorlopig althans.

Sociale functie onder druk

De sociale functie van een sportvereniging verdwijnt op deze manier, zegt Ehrhardt, en daarmee verdwijnen ook de leden. De vicevoorzitter wijst op een ‘vergeten of genegeerde’ passage uit het coalitieakkoord van PvdA, GroenLinks en D66: ‘Sport en bewegen is verbindend en essentieel voor een goede gezondheid van Amsterdammers. We trekken daarom samen met Amsterdamse sportclubs op om de sociale functie van sportverenigingen verder te versterken.’

Dat kantines in sporthallen langzaam verdwijnen, blijkt ook uit een rondvraag bij gemeente en onafhankelijk adviesorgaan Sportraad Amsterdam. De exploitanten komen vaak niet meer rond. Kollen huurt bijvoorbeeld nooit personeel in. “Dan ben ik meer geld kwijt aan loon dan dat er binnenkomt.”

“Het is niet zo dat het beleid is om geen of minder kantines te plaatsen in nieuwe sporthallen. Wel zien we dat de maatschappij verandert en daarmee ook de vraag naar kantines,” zegt een woordvoerder van de gemeente. Zo zou er minder behoefte zijn aan ‘een derde helft’ en meer aan gezondere voeding, waardoor de omzet van ondernemers onder druk staat.

Schaars en duur

Daar komt bij dat sportruimte in Amsterdam schaars en duur is. In de sporthal Bajeskwartier – die samen met de middelbare school Spinoza20First op de plek van de oude Bijlmerbajes komt – is in plaats van een kantine bijvoorbeeld voor een dojo gekozen. “Als er een ruimte vrijkomt en er is geen exploitant voor te vinden, dan gebruiken we die ruimte liever voor een sportbestemming of sociale initiatieven,” zegt de woordvoerder.

Een van de mogelijke oplossingen is dat verenigingen zelf de kantine bestieren. In sporthal Zeeburgereiland is korfbalvereniging AW.DTV daarvoor verantwoordelijk en in de nieuwe sporthal Elzenhagen in Noord gaat handbalvereniging VOC de kiosk uitbaten. Sporthallen Zuid heeft ook een rendabele horecagelegenheid, mede door de feesten en partijen die er worden gehouden.

Bij verenigingen die de exploitatie overnemen, kan een probleem met de vergunningen ontstaan. De hoofdactiviteit van de vereniging is het faciliteren van sport en niet het schenken van (sterke) drank.

Een andere kwestie is dat meestal meerdere verenigingen gebruikmaken van een hal. Houdt de exploiterende basketbalvereniging de kantine ook open wanneer volleyballers trainen en vice versa? Ehrhardt maakt zich daar bij Albatros geen zorgen over. “Mocht uit onze hal de uitbater verdwijnen, dan zetten wij alles op alles om de kantine open te houden. Het is het kloppende hart van de vereniging.”