Stemwijzer gelanceerd: komen de lijsttrekkers wel uit op hun eigen partij?

Stemmen in de Posthoornkerk. Beeld Remko de Waal/ANP

De lijsttrekkers druppelen de raadszaal binnen. Deze plek in de Stopera, het centrum van de Amsterdamse politiek, kan de komende vier jaar zomaar hun thuishaven worden. Als ze tenminste genoeg stemmen krijgen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart.

Alle 26 partijen zijn uitgenodigd, al laten velen verstek gaan. Geen Feestpartij of SGP, wel De Groenen Basis Piraten en St3m. Ook Volt maakt een officieus debuut in de raadszaal: een nieuwe partij die het wel gaat halen om hier na de verkiezingen te zitten. Braaf zitten de politieke partijen op de hun aangewezen plek, waar een gevulde koek ligt.

Startsignaal

Het is burgemeester Femke Halsema die de partijen voor het startsignaal complimenteert. “Inzetten voor Amsterdam is een deugd, wat de uitkomst ook moge brengen. Dat verdient een compliment.” Daarna slaat ze met haar hamer op de tafel en beginnen de politieke leiders met het invullen van de vragenlijst.

In de stemwijzer worden vragen gesteld over Schiphol, seks, drugs, vuurwerk en sportvissen. Volt heeft ook een stelling ingebracht: heeft Amsterdam een wethouder Europese Zaken nodig?

In de stilte van het invullen geeft Halsema het vervolgens maar toe: toen zij leider van de landelijke GroenLinks was, is ze wel eens uitgekomen op een andere partij. Gelach in de zaal – en ook deze politieke leiders houden hun hart vast.

‘Niet te links’

Als eerste steekt Rutger Groot Wassink zijn vinger op: 100 procent GroenLinks, laat hij zien, met als nummer twee De Groenen Basis Piraten. Reinier van Dantzig heeft D66 op één. Volt komt niet voor in zijn top drie. Marjolein Moorman komt ook uit op haar PvdA en heeft GroenLinks op plek twee, de partij met wie de verhoudingen nauw zijn.

Ook VVD-lijstrekker Claire Martens komt op haar eigen partij uit, gevolgd door het CDA en JA21. Onlangs kreeg ze nog de kritiek van de jongerentak te verwerken dat de VVD in Amsterdam te links is. Martens, met een lach: “Dat verwijt kunnen ze me in ieder geval niet meer maken.”