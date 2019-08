Stemmen vertelden Ian J. om apotheek in CS te overvallen

Waarschijnlijk niet hetzelfde als de persoon die op 24 oktober 2018 in de apotheek op Centraal Station de overvaller recht in de ogen keek.

Naast diazepam en 862 euro werd aan de overvaller het anti-psychotisch middel haldol meegegeven. Niet omdat de Brit dat vroeg, maar omdat de apotheker na een korte observatie een diagnose had gesteld. De overvaller nam het middel dankbaar in ontvangst.

Veelpleger

De 53-jarige Ian J. stond vrijdag voor de Amsterdamse rechter vanwege deze overval. Hij erkende een veelpleger te zijn, niet alleen in Nederland. In Engeland had hij misdaden gepleegd die in zijn totaliteit 150 jaar aan gevangenisstraf opleverden en ook bij onze zuiderburen in België was hij al eens de fout gegaan.

In de vroege woensdagmiddag was de verdachte, zonder vaste verblijfplaats in Nederland, nog als brave burger langs dezelfde apotheek gegaan. Hij liet zijn paspoort zien en betaalde voor de medicijnen die hij nodig had voor met name zijn geestelijke gezondheid.

Dreigement

De apotheekmedewerker keek twee uur later verschrikt op toen dezelfde Brit bij de balie stond. Dit keer met zijn hand in de jaszak met zijn duim en wijsvinger gespitst in de vorm van een pistool. Als dreigement wees Ian J. met die hand recht vooruit in de richting van de medewerker.

Vergezeld door een tolk legde Ian B. in de rechtbank uit dat hij last heeft van hallucinaties, van stemmen in zijn hoofd - daardoor uit hij soms woede naar onschuldigen. Die stemmen hadden hem verteld om terug te gaan naar de apotheek op Centraal Station en een overval te plegen.

Hallucinaties

“Het lijkt dan of er iemand naast me staat. Het is een oudere vrouw met een hond. Zij zegt wat ik moet doen. Ook maakt ze mij soms duidelijk dat ik een idioot ben en domme dingen doe.”

In Engeland voelde de verdachte zich niet gehoord, vertelde hij tegen de rechtbank. “Ik ben schizofreen en ga van de ene misdaad naar de andere. Thuis kreeg ik geen hulp, maar werd ik steeds gestraft voor mijn daden.”

Op aanraden van advocaat Den Blanken heeft de rechter besloten een onderzoek naar de toerekeningsvatbaarheid van de verdachte te doen. Een psychologisch en psychiatrisch rapport moet uitwijzen of Ian J. inderdaad schizofreen is. Daarna wordt de zaak verder inhoudelijk behandeld.