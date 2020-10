Stel met pistool bedreigd in Landsmeer: ‘Geef me je Rolex!’

Beeld Getty Images

De man en vrouw liepen even na 22.00 uur over straat toen ze benaderd werden door twee mannen die zeiden: ‘Geef me je Rolex!’ Er ontstond een gevecht waarbij de man is geslagen met het vuurwapen in zijn gezicht. Er is niet geschoten. Het horloge, waarvan niet bekend is of het daadwerkelijk een Rolex is, is niet buitgemaakt.

De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.

Rolexbende

Vorige week werden straffen tot zeven jaar geëist tegen drie mannen die met grof geweld op straat meerdere Rolexen buit hebben gemaakt. De zogeheten ‘Rolexbende’ richtte zich volgens justitie vooral op rijke en bekende mensen, die bijvoorbeeld in een Range Rover of Porsche reden. Het doel: ‘ansjo’ of ‘watcha’, straattaal voor horloge. Volgens experts zijn Rolexen populair bij criminelen vanwege hun waarde en toegenomen populariteit.