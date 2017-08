Steigers en containers op de stoep wekken ergernis

Meer buren storen zich aan de obstakels die al zo lang op de stoep staan voor een verbouwing

De eigenaar van het pand heeft zowel voor de grootscheepse verbouwing als voor het (laten) plaatsen van de container en de wc keurig de ­benodigde vergunningen aangevraagd, betaald en gekregen.



Opslagcontainer met bouwtoilet

De eigenaar kocht het pand in 2015 voor 1,4 miljoen euro, liet een plan maken en regelde de licenties. Een omgevingsvergunning voor de verbouwing, die hij in januari 2015 kreeg, en objectvergunningen voor die container en dat ­wc'tje. Tegen betaling van - tot nu toe - 924 euro stond het stadsdeel West hem toe de opslag­container en het bouwtoilet op straat te zetten, vanaf juli vorig jaar.



Dat lange tijd de hele stoep met hekken was afgezet, zoals buren stellen, hebben controleurs van het stadsdeel niet vastgesteld. In principe moet op een trottoir een doorgang van minstens anderhalve meter breed vrij blijven - in winkelstraten zeker twee meter.



De regels voor het innemen van openbare ruimte door particulieren en bedrijven - voor verbouwingen vooral - zijn in grote lijnen vastgelegd door de gemeente en per stadsdeel in meer detail uitgewerkt.