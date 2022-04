Steenrijke Gordon F. krijgt 6 jaar cel voor neerschieten vriend

De politie onderzoekt op de Hoofdweg in Lijnden de Lamborghini van de 29-jarige vriend van Gordon F. nadat die gewond gewond in het voertuig was aangetroffen. Beeld MICHEL VAN BERGEN/ANP

Het slachtoffer vluchtte zwaargewond in zijn gele Lamborghini, waarin hij verderop op de Hoofdweg van Lijnden werd aangetroffen nadat hij in paniek 112 had gebeld. Hij overleefde met geluk en houdt wonderwel geen blijvend letsel aan het schietincident over.

Derde keer ging wapen af

Het slachtoffer vertelde de politie dat Gordon F. hem had uitgenodigd in zijn villa. In de woonkamer had F. onverwacht een vuurwapen getrokken en tweemaal getracht op hem te schieten. Twee keer hoorde hij een klik: kennelijk weigerde het wapen. Bij de derde poging ging het wapen wel af. Na een worsteling had het slachtoffer F. het wapen kunnen afpakken en de woning kunnen verlaten.

Dat Gordon F. de schutter was, was al snel duidelijk. Verder was niemand in de woning. Tegen de rechtbank zei hij dat hij zwaar onder invloed was geweest van drugs. Hij ‘wilde een geintje uithalen’ met het wapen waarvan hij naar eigen zeggen dacht dat het ongeladen was.

De rechtbank acht niettemin bewezen dat hij zijn vriend opzettelijk in zijn borst heeft geschoten en hem wilde doden. ‘Waarom dat is gebeurd, is onduidelijk gebleven. Er mag van geluk worden gesproken dat het slachtoffer goed is hersteld en geen blijvend letsel heeft overgehouden,’ stelt de rechtbank in zijn vonnis.

Gordon F. is een telg uit de Amsterdamse familie Kroonenberg, die eigenaar is van vastgoedgigant Kroonenberg Groep. Hij heeft lang geleden al eens zijn toenmalige drugsdealer doodgeschoten. Hoewel hij puissant rijk is vanwege zijn erfenis uit het familiekapitaal, bleef hij zich omringen met criminelen. In de rechtbank heeft hij beterschap beloofd.

‘Angst weggenomen door bemiddeling’

Met het slachtoffer kwam hij na bemiddeling overigens tot een overeenkomst. Dat weegt de rechtbank in zijn voordeel mee omdat ‘dit de angst bij het slachtoffer heeft weggenomen en hem heeft geholpen bij de verwerking’.

De officier van justitie had 10 jaar cel geëist voor poging tot moord, maar de rechtbank komt lager uit omdat poging tot doodslag is bewezen, zonder plan vooraf.

F. zegt dat hij het vuurwapen had omdat hij meermaals is gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst staat.

F.’s advocaat, Mike Jonk: “De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat mijn cliënt geen plan heeft gehad om zijn vriend van het leven te beroven. De verdediging zal het vonnis goed bestuderen alvorens te beslissen of daarin wordt berust.”