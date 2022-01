Steenrijke Amsterdamse crimineel Gordon F. was al dagen doorgesnoven toen hij zijn vriend neerschoot

De gele Lamborghini waarin de 29-jarige Amsterdammer met een schotwond werd aangetroffen. Beeld ANP

Gordon F. en het slachtoffer hebben volgens F.’s advocaat Mike Jonk succesvol bemiddeld. Het slachtoffer heeft geen aangifte gedaan. Komende week zal hij als getuige worden verhoord.

Omheinde villa

De vriend was in de vroege ochtend van 11 oktober op aandringen van F. naar diens omheinde villa in Lijnden gekomen. Daar richtte de doorgesnoven F. volgens de vriend uit het niets een wapen op hem en haalde drie keer de trekker over. Twee keer weigerde het wapen, de derde keer schoot F. zijn vriend een kogel in de borst, niet ver van zijn hart.

Hij overleefde met geluk, vluchtte in zijn gele Lamborghini en werd even verderop op de Hoofdweg van Lijnden door de politie aangetroffen, nadat hij 112 had gebeld en alarm had geslagen.

Justitie vervolgt F. voor poging tot moord, maar advocaat Jonk vroeg de rechtbank maandag op een inleidende zitting het voorarrest van zijn cliënt te schorsen, desnoods met de voorwaarde dat hij ‘zijn compound’ in Lijnden niet mag verlaten. “Hij heeft daar een duur soort eigen gevangenis.”

“Het incident is een ongelukkig gevolg van dagenlang zeer intensief drugsgebruik en slaaptekort,” zei Jonk in de rechtbank in Haarlem. “Mijn cliënt heeft door al dat drugsgebruik niet bewust het risico genomen dat hij het slachtoffer zou doodschieten. Hij was niet goed bij zinnen.”

‘Samenleving geschokt’

De officier van justitie redeneert andersom: “Als je volgesnoven met drugs van dichtbij een vuurwapen op iemand richt en drie keer de trekker overhaalt, aanvaard je de aanmerkelijke kans dat diegene dat niet zal overleven. Als meneer F. na drie maanden al zou worden vrijgelaten, zou de samenleving geschokt zijn.”

Zelf nam F. ook het woord. “Ik heb al jong iemand doodgeschoten die mijn vriendin had verkracht en ben van mijn 21ste tot mijn 26ste levensjaar in de gevangenis opgegroeid. Dat had nooit zo gemoeten. Ik kom uit een goed gezin, maar ik ben met mijn domme kop in dat foute wereldje blijven hangen,” zei F., telg uit de puissant rijke familie die eigenaar is van De Kroonenberg Groep, een van ’s lands grootste particuliere vastgoedbezitters.

Gordon F.: “Ik heb bij drie vrouwen vijf kinderen, en mijn laatste vrouw heeft me echt uit het leventje gehaald. De domste fout van mijn leven was van haar ‘af’ te gaan, waarna ik de laatste anderhalf jaar alleen met mijn centen in mijn villa zat. Dan merk je dat al dat geld helemaal niks waard is.”

Tot slot herhaalde de verdachte dat hij het ‘vreselijk vindt’ dat hij zijn vriend heeft neergeschoten, en blij is dat die het inmiddels weer goed maakt. “Ik heb hem nooit bewust willen doodschieten, anders was ie echt wel dood,” zei F. tegen de officier van justitie. “Het klinkt cru, maar dan was ie echt wel overleden meneer.”



De rechtbank moet nog beslissen of F. in de cel moet blijven. De inhoudelijke behandeling van zijn zaak is op 12 april.