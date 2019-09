Steen door ruit van AD-verslaggever Chris Klomp

De schade in het huis van AD-verslaggever Chris Klomp. Beeld Twitter Chris Klomp

Klomp vertelt dat hij net in bed lag toen hij een enorm lawaai hoorde. “Toen ben ik naar beneden gegaan en zag ik een halve baksteen in de kamer liggen. De politie wilde in eerste instantie niet komen, want ik had geen signalement van de dader of daders. Maar nadat ik het dreigbriefje op de voordeur had gevonden, waren ze er alsnog vrij snel.”

Ah. We hebben een afzender. Dacht het niet. pic.twitter.com/Mi1nKSrfXx Chris Klomp

De journalist wordt vaker bedreigd, maar nog niet eerder thuis. Vooral via Twitter, waar Klomp erg actief op is, ontvangt hij veel haat- en dreigberichten. Uit welke hoek de bedreiging komt weet hij niet. De verslaggever zoekt op sociale media vaak de discussie op met rechts-conservatieve Twitteraars en de reacties waren ook niet mals toen hij op zijn eigen website een stuk publiceerde met de kop ‘Kinderen misbruiken maakt je nog geen pedo’.

Bang is Klomp niet. “Andere collega’s worden ook bedreigd en die gaan ook door. Het is niet goed als journalisten hun mond gaan houden.”

Klomp gaat aangifte doen van de bedreiging. De politie laat via een woordvoerder weten de zaak hoog op te nemen.