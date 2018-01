Steen door ruit joodse Chabad Central was doelgerichte actie

Dat zegt de politie, die donderdag camerabeelden waarop de man te zien is toonde in het AT5-programma Bureau 020. De man had in de nieuwjaarsnacht rond 04.00 uur een steen van straat geraapt.



Op beelden is te zien hoe hij stilstaat voor Chabad Central in de Albert Cuypstraat. Hij wacht op een passerende auto om de steen daarna door een raam van Chabad Central te gooien. Op een drafje rent hij daarna weg.



Motief

Voor de politie is het 'heel helder' dat de actie van de man een gerichte actie was. "Hij loopt met baksteen en al de hoek om naar dit pand. Hij wacht ook nog even zijn kans af en gooit dan pas."



Dat wil echter nog niet zeggen dat de man antisemitische beweegredenen had, nuanceert een woordvoerder tegenover AT5. "Het exacte motief weten we natuurlijk pas op het moment dat we weten wie hij is en we hem hebben gesproken."



De blanke man had op het moment van zijn daad een donker jack en een lichte broek aan en droeg een petje.