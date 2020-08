Steekpartij op pont Amsterdam, verdachte in benen geschoten

Beeld ter illustratie Beeld ANP XTRA

Het zwaargewonde slachtoffer sprong in het water nadat hij gestoken was. Aan de noordoever van het IJ werd hij uit het water geholpen. Toen de politie de verdachte wilde aanhouden gooide hij met stenen naar agenten, waarop in zijn benen is geschoten.

De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Dat is de standaard procedure als een agent zijn of haar wapen gebruikt heeft en er daardoor letsel is ontstaan.