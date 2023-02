Steekpartij op Kromme Waal, slachtoffer in zijn rug gestoken

Beeld Joris van Gennip

Rond kwart voor tien ’s avonds kwam bij de meldkamer het bericht binnen over een steekpartij op de Kromme Waal. Tijdens een ruzie tussen meerdere personen is de 28-jarige Amsterdammers in zijn rug gestoken. Hij werd door de politie aangetroffen op Prins Hendrikkade, waarna hij is afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie doet geen mededelingen over zijn toestand.

Er zijn geen verdachten gearresteerd. De politie kan niet laten weten hoeveel personen betrokken waren bij de vechtpartij.

