Steekpartij in pub Nieuwendijk

Volgens een politiewoordvoerder is het slachtoffer gewond geraakt, maar de precieze toestand van hem of haar is onduidelijk. Er is een mobiel medisch team opgeroepen. Vaak betekent dat de inzet van een traumahelikopter. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.



De vermoedelijke dader is een blanke man van 1 meter 80, die per fiets gevlucht. Voor hem is een Burgernetmelding uitgedaan. De verdachte heeft donker haar, een cremekleurig shirt en een camouflagebroek aan. De politie waarschuwt voorzichtig te zijn als de mogelijke dader gespot wordt.