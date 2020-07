Steekpartij in Oost, politie zoekt naar verdachte

Beeld ANP XTRA

Het steekincident vond dinsdagavond rond 19.45 uur plaats in de buurt van het Oosterpark, in de omgeving van het ’s Gravesandeplein. Het slachtoffer, een man, is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe oud hij is en wat de aanleiding voor de steekpartij was, weet de politie nog niet, laat een woordvoerder weten.

De verdachte is ook een man. Hij heeft een gouden tand en een tatoeage op zijn gezicht en hij draagt een zwart Adidasjasje en rode schoenen. Via een Burgernetmelding heeft de politie iedereen die de man heeft gezien opgeroepen zich te melden.

Zojuist heeft er een steekincident plaatsgevonden bij het Oosterpark omgeving 's Gravesandeplein. We zijn nog op zoek naar de verdachte, zie burgernetmelding voor signalement. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Meerdere eenheden ter plaatse voor onderzoek. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 21 juli 2020