Steekpartij Haarlemmer Houttuinen, ernstig letsel aan hand bij slachtoffer

Beeld Joris van Gennip

Dinsdagochtend haastten zich een hoop politiewagens, een ambulance en een traumahelikopter naar de Haarlemmer Houttuinen na een melding over een steekpartij.

Volgens de politie is er in een woning iemand neergestoken. Een verwarde persoon is verantwoordelijk voor de actie, aldus de politie. Het slachtoffer heeft ernstig letsel opgelopen aan een hand.

Buurtbewoner Daan Uhde (28) zag dat twee vrouwen van, naar schatting, in de dertig werden afgevoerd. “Eentje in de boeien en de andere had wonden op haar armen, maar ze kon wel lopen.” Het slachtoffer werd vervolgens meegenomen door een ambulance. De traumahelikopter bleek niet nodig en is doorgevlogen.