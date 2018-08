Steekpartij CS mogelijk terrorisme, verdachte is Afghaan

Onder schot

De steekpartij vond vrijdagmiddag even na het middaguur plaats. Volgens Richard Snelders, eigenaar van een bloemenzaak op CS, kwam er een jongen met een bebloede hand zijn zaak in. Hij was waarschijnlijk neergestoken. In de hal zag Snelders nog een bebloede man liggen.



Even verderop voor de Hema lag volgens Snelders de waarschijnlijk neergeschoten dader. Hij werd onder schot gehouden, terwijl de agenten 'liggen blijven' schreeuwden. Snelders spreekt van een paniekerige situatie. "De hal was heel snel leeg, iedereen rende weg. Ik dacht meteen aan terreur."



Ontruimd

Het station was vrijdagmiddag snel ontruimd. In de middag en in het begin van de avond werd treinreizigers aangeraden om te reizen via de anders station in Amsterdam. Er reden minder treinen. Ook werd het plein voor het station afgezet, waardoor verschillende trams moesten omrijden. Rond 14.30 reden deze wel weer.