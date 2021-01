Steekpartij Amstelveen gevolg van aanslag met explosief

Beeld ANP

Vier broers gingen op zondagavond 11 oktober verhaal halen bij de Fit For Free aan de Maalderij in Amstelveen. Dit gebeurde, zo vertelde hoofdverdachte Faraj B. in de rechtbank, nadat hij van een buurjongen te horen had gekregen dat hij naar de sportschool moest komen om duizend euro te betalen aan de destijds 17-jarige Yasin K. “Anders ga jij bloeden.”

Eenmaal bij de sportschool liep B.’s oudste broer Marinio direct op Yasin en diens vriend Aissa af. Daarop ontstond een vechtpartij. “Ik zag dat Yasin mijn broer sloeg met een boksbeugel. Toen heb ik Yasin gestoken,” aldus Faraj B. De boksbeugel is niet teruggevonden.

Ooggetuigen hebben verklaard dat B. na het gevecht aanvankelijk wegliep, maar toen terugkeerde naar Yasin K., die op de grond lag. Daarop zou hij hem hebben gestoken en geroepen hebben: “De volgende keer ga je niet zo stoer doen.”

Levensbedreigend gewond

De destijds 17-jarige Yasin werd vier keer gestoken en raakte levensbedreigend gewond. Hij moest urenlang geopereerd worden en heeft nog altijd veel last. “Sinds de steekpartij is mijn lichaam in gevecht met zichzelf,” zo zei hij in zijn slachtofferverklaring. Zijn vriend Aissa liep een diepe snee op aan zijn arm. “Die zondagavond heb ik alles verloren,” zo vertelde hij in de rechtbank.

“Het lijkt erop dat er een langer slepend conflict is geweest waardoor de verdachten die dag hebben besloten om naar de sportschool te gaan,” zo zei de Officier van Justitie in zijn requisitoir. Volgens het Openbaar Ministerie ligt de oorzaak van de vete in een beroving. Yasin K. is veroordeeld omdat hij op 28 juni 2020 de scooter van Faraj B. heeft gestolen.

Nadien werd het huis van de moeder van Faraj B. meermaals bestookt met zwaar vuurwerk. Op 23 september vorig jaar werd er een raam kapot geslagen en werd er een explosief bij de woning naar binnen gegooid. Na de ontploffing zette de Explosieven Opruimingsdienst de straat in Amstelveen enige tijd af voor onderzoek.

‘Genoeg’

Hoewel de politie niet kon achterhalen wie er achter die aanslag zat, is dat voor de broers nog steeds een uitgemaakte zaak: Yasin K. “Ik heb me er nooit mee bemoeid,” vertelde Marinio. “Maar na die bomaanslag bij mijn moeder was het genoeg.”

Omdat hij gestoken heeft en omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een straatroof in 2019 eiste het Openbaar Ministerie 18 maanden jeugddetentie tegen Faraj B. Voor zijn broer Marinio werd 120 uur taakstraf gevraagd. Omdat broer Trevor het gevecht had proberen te stoppen, werd verzocht hem vrij te spreken. De vierde broer stond niet terecht. Hij is minderjarig. Ten tijde van de steekpartij was hij 13 jaar oud.