Steeds meer twijfelgevallen bij meldpunt voor vluchtelingen uit Oekraïne

Het humanitaire servicepunt op het Centraal Station coördineert de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Beeld ANP

Sinds eind vorige week wordt de gemeente geconfronteerd met mensen bij wie het moeilijk te beoordelen is of ze wel of niet in Oekraïne wonen en werken. “En het aantal neemt toe,” meldt een woordvoerder van wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) na berichtgeving van De Telegraaf. “Dat gebeurt op meerdere plekken. Het speelt ook in Noord-Brabant en Den Haag,” aldus de woordvoerder.

Voor vluchtelingen uit Oekraïne, die vaak met de trein arriveren, is op het Centraal Station een humanitair servicepunt (HSP) ingericht van waaruit ze een opvangplek krijgen toegewezen. Medewerkers van het HSP kunnen zonder het zien van de de juiste documenten, zoals een paspoort of Oekraïense verblijfsvergunning, niet zelf beoordelen of deze personen recht hebben op gemeentelijke opvang. Daarom heeft de gemeente Amsterdam het beleid aangescherpt: twijfelgevallen worden voortaan doorverwezen naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND bevestigt dat gemeenten in Nederland meer hulp vragen ten aanzien van vluchtelingen met beperkte documentatie. “Dat zijn bijvoorbeeld mensen die in Oekraïne verbleven of studeerden, of die dat naar eigen zeggen deden, maar niet voldoende documenten hebben om dat te ondersteunen,” aldus een woordvoerder.

Recht op gemeentelijke opvang

Sinds de oorlog hebben vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland recht op opvang in de gemeente, medische zorg en de mogelijkheid om te werken. Zij vallen onder de zogeheten Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. De richtlijn geldt niet alleen voor mensen met de Oekraïense nationaliteit, maar ook voor door Oekraïne erkende vluchtelingen en mensen met een Oekraïense verblijfsvergunning. Ook voor niet-Oekraïense partners, kinderen en samenwonende familieleden van iemand die onder de richtlijn valt, geldt de regel.

Voor mensen die niet niet onder de richtlijn vallen, geldt de reguliere asielprocedure. Dat betekent dat zij zich moeten melden bij het centrale aanmeldpunt voor asielzoekers in Ter Apel (Groningen).